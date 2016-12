výlety Do Závodu míru juniorů odstartuje i úřadující mistr světa 03.05.2016 - Patrik Pátek Terezín/Litoměřice – Třiadvacet šestičlenných týmů z dvaadvaceti zemí. Letošní 45. ročník Závodu míru juniorů bude jedním z nejpočetnějších za posledních čtrnáct let a pyšnit se bude i dalšími milníky. Některé týmy tu budou startovat vůbec poprvé v historii. Na startu nemá chybět dokonce ani úřadující mistr světa Rakušan Felix Gall.

„Historie nám ukázala, že při Závodě míru juniorů se zrodily budoucí hvězdy světového pelotonu. Stačí si připomenout třeba poslední dva elitní mistry světa - Michala Kwiatkowského nebo nynějšího Petera Sagana. Zapomenout nesmíme ani na fenomenálního časovkáře a klasikáře Fabiana Cancellaru. Ti všichni se představili právě při našem Závodě míru a já jsem velmi zvědav, zda i v tom letošním pelotonu bude člověk, ke kterému bude jednou vzhlížet celý svět,“ těší se na nový ročník Svatopluk Henke, ředitel Závodu míru juniorů s tím, že kompletní startovní listina bude potvrzena ve středu večer, kdy se týmy v Terezíně odprezentují.

Mezi přihlášenými jsou dokonce nejrychlejší tři junioři z posledního mistrovství světa na silnici z amerického Richmondu. Přijede bronzový Nor Rasmus Pedersen, který v loňském ročníku zvítězil v závěrečné etapě a celkově skončil desátý jako čtvrtý nejlepší „prvoročák“. Do Terezína ale dorazí i stříbrný junior z mistrovství světa Francouz Clément Bétouigt-Suire a na startu bude zraky diváků poutat duhový trikot mistra světa, který poveze Rakušan Felix Gall. Ten v loňském ročníku skončil jedenáctý těsně za Pedersenem. Z loňských závodníků, kteří letos mohou na ZMJ podruhé startovat, ale chybí vítězný Američan Brandon McNulty. Bronzový z mistrovské časovky tak přichází o možnost obhajoby žlutého trikotu. Na něj si ale zuby určitě bude brousit i Slovinec Tadej Pogačar, který loni jako druhý nejlepší „prvoročák“ skončil osmý.

Původně bylo přihlášeno čtyřiadvacet týmů, ale na poslední chvíli se omluvila reprezentace Lotyšska, kterou zastihla tragická událost. „Bohužel k nám v pondělí přišla smutná zpráva o úmrtí jejich lídra. Je tedy pochopitelné, že jsou z takové situace zdrceni a z účasti se omluvili,“ potvrdil skutečnost ředitel Henke.

Mezi třiadvaceti týmy z dvaadvaceti přihlášených zemí dosud dvě nikdy v celé pětačtyřicetileté historii na ZMJ nestartovaly. Svoji premiéru bude letos mít Mexiko a Chorvatsko. Po pěti letech přijíždí i Lucembursko a po dlouhých padesáti letech se na ZMJ vrací Irsko. „Irsko na májových etapách pojede teprve podruhé. Na první pohled to vypadá paradoxně, jak může tým přijet po padesáti letech, když se letos jede teprve pětačtyřicátý ročník. To je samozřejmě dané začátky závodu. Historie se začala psát v pětašedesátém roce a Irové přijeli o rok později, tedy ve 2. ročníku, po kterém měl závod z politických důvodů osmiletou pauzu,“ sáhl do historie Patrik Pátek, tiskový mluvčí Závodu míru juniorů.

Mezi třiadvaceti týmy z dvaadvaceti přihlášených zemí dosud dvě nikdy v celé pětačtyřicetileté historii na ZMJ nestartovaly. Svoji premiéru bude letos mít Mexiko a Chorvatsko. Po pěti letech přijíždí i Lucembursko a po dlouhých padesáti letech se na ZMJ vrací Irsko. „Irsko na májových etapách pojede teprve podruhé. Na první pohled to vypadá paradoxně, jak může tým přijet po padesáti letech, když se letos jede teprve pětačtyřicátý ročník. To je samozřejmě dané začátky závodu. Historie se začala psát v pětašedesátém roce a Irové přijeli o rok později, tedy ve 2. ročníku, po kterém měl závod z politických důvodů osmiletou pauzu," sáhl do historie Patrik Pátek, tiskový mluvčí Závodu míru juniorů.

Do boje o žlutý trikot se pokusí zasáhnout i devět českých cyklistů. Šestice v tradičním trikotu s trikolórou a další tři pojedou v znovuobnoveném česko-německém mix týmu Euroregion spolu s trojicí německých jezdců. Ve výběru jsou Jakub Otruba (Mapei Merida Kaňkovský), Daniel Babor (TJ Kovo Praha), Václav Sirůček (KC Kooperativa Jablonec), Tomáš Čapek (VZW Renners), David Zadák (ČS Specialized Junior MTB Team), Jan Gavenda (DCM Cycling Team VZW), Vojtěch Sedláček (CK Příbram), Tomáš Bárta (SKC Tufo Prostějov) a Adam Šimůnek (KC Kooperativa Jablonec). „Jsem rád, že se nám diplomatickou cestou povedlo u UCI vyjednat možnost startu tohoto mix týmu. Po šesti letech tak opět pojede více než jen šest našich závodníků," podotkl hrdě ředitel Henke s tím, že českou reprezentaci letos povede někdejší elitní závodník Tomáš Konečný, někdejší vítěz etapy na slavné Vueltě, nebo i účastník Tour de France.

45. ročník - Závod míru juniorů 2016 - fakta a čísla:

Pořadatel: CK Slavoj Terezín

Termín: 5. 5. - 8. 5. 2015

Ředitel závodu: Svatopluk Henke

Velitel trati: Jan Sedlák

Hlavní rozhodčí: Segnan Rodolfo

Dopingový komisař: Brandewinder Dierk

Celková délka: 371,9 km

Rozpočet: 1,6 mil. Kč

Mediální partneři: ČT, ČT Sport, Deník, Český rozhlas, TV Litoměřicka, PatRESS.cz, Litoměřicko24.

Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Čestný ředitel závodu – Mgr. Jaromír Kníže, ředitel policie Ústeckého kraje

Partneři: Vars, Cross, Gabriel, SBS Cargo, Changroup, NTD, Iveco Bus, Balcancar, Lafarge, PatRESS.cz, Bon Art Music, Tisk Cyklos, MaxiNuta, Ústecký kraj, ČSC, Euroregion a jednotlivá města.



Etapy ZMJ 2016

1. 5.5. 14.40 - 17.00 Litoměřice silniční závod 102,5 km

2.a 6.5. 9.00 - 12.00 Třebenice časovka jedn. 11,2 km

2.b 6.5. 16.00 - 17.30 Roudnice n./L. silniční závod 62,4 km

3. 7.5. 13.30 - 15.40 Teplice - Altenberg silniční závod 100,0 km

4. 8.5. 9.00 - 11.20 Terezín silniční závod 96,4 km

371,9 km Zahraniční týmy:

Potvrzeno 23 šestičlenných týmů reprezentujících zemi: Belgie, Chorvatsko, ČR, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Kazachstán, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, USA. Česká účast:

Po šesti letech bude na ZMJ umožněn start více českým závodníkům než jen jedinému reprezentačnímu družstvu. UCI opět umožnila start smíšeného družstva Euroregionu. Do závodu tak odstartuje šestice českých jezdců vedená trenérem Tomášem Konečným a trojice závodníků v česko-německém týmu Euroregionu. Výběr reprezentace ČR a Euroregionu: Jakub Otruba (Mapei Merida Kaňkovský), Daniel Babor (TJ Kovo Praha), Václav Sirůček (KC Kooperativa Jablonec), Tomáš Čapek (VZW Renners), Jan Gavenda (DCM Cycling Team VZW), David Zadák (ČS Specialized Junior MTB Team), Vojtěch Sedláček (CK Příbram), Tomáš Bárta (SKC Tufo Prostějov), Adam Šimůnek (KC Kooperativa Jablonec).



