o závodech Lužický Horal se na léto stěhuje do Kytlic 12.05.2016 - milan németh Seriál outdoorových akcí určených široké veřejnosti bude po skončených 4 závodech (1x běžky, 2x terénní běh a 1x noční MTB) pokračovat v malebné obci Kytlice. Nejbližší akcí je X Duatlon Kytlice (kombinace běh a MTB). Poté bude v srpnu následovat Kytlický Minitriatlon a na konci léta celá série vyvrcholí ve Cvikově orientačním závodem horských kol, který bude přizpůsoben veřejnosti. Po skončení závodu proběhne závěrečné vyhlášení celého seriálu a afterparty s hudebním programem v areálu pivovaru Cvikov, který je hlavním partnerem Lužického Horala. Průběžnému pořadí v kategorii mužů zatím přesvědčivě vládne Tomáš Kolařík, který se v posledních letech transformoval z elitního běžce na univerzála, který dokáže zastínit i cyklistické specialisty a letos se výrazně věnoval i zlepšení svého plaveckého stylu, takže druhý v pořadí Štěpán Skopový i ostatní borci budou mít těžkou úlohu ho do konce seriálu sesadit z trůnu. V ženách se na čele usadila loňská Horalka Šárka Rybářová následovaná Itou Krafkovou, která by se ráda vyrovnala svému partnerovi a vytvořili by tak pár Lužických horalů. Již v sobotu 28.5. jsou tedy všichni srdečně zváni do krásného areálu lesního koupaliště v Kytlicích a přilehlého hřiště, kde se uskuteční již 14. ročník X Duatlonu Kytlice a sportovního dopoledne pro děti. Tuto akci lze směle označit jako sportovně-rodinnou, neb si na své přijdou jak děti, tak dospělí. Dopolední program připravuje novoborská organizace Rodina v centru. Vaše ratolesti si vyzkouší obrázkový orientační běh s úkoly a bude o ně postaráno i v průběhu závodu. Pro ty nejzdatnější je připravena trať hlavního závodu (5km běh – 20km MTB - 3km běh), pro hobby sportovce trať open závodu (3-10-0,5km) a pokud se necítíte ani na jedno, můžete vytvořit štafetu (5 – 20 – 3km). Celý den si tak můžete užít s celou svou rodinou a přáteli v nádherném koutu přírody s dostatkem jídla i pití, které vám poskytne zrekonstruované občerstvení na koupališti. Těšíme se na vás! Organizátoři XDK připravili pro zájemce projížďku trati, která odstartuje ve středu 18.5. v 17:00 z parkoviště u koupaliště. Více informací naleznete na:

www.luzickyhoral.cz

www.xdk.cz Termíny dalších závodu Lužického Horala: 28.5.2016 X Duatlon Kytlice

13.8.2016 Kytlický minitriatlon

24.9.2016 Pivovarské MTBO Cvikov



1 2 3 4 5 2.87 201 Lužický Horal se na léto stěhuje do Kytlic Titulek Autor Datum Napsat příspěvek