6. ročník JIHLAVSKÁ 24 MTB, 21. - 22.5.2016

„Jirko, jsem v nemocnici, spadl jsem, zlomený kosti v rameni, malíček……,snad to bude do Jihlavy dobrý….“ Po týdnu: „Jirko, je to v prd……3-4 měsíce mimo, sezóna v hajz….“ Toť ve zkratce nemilá oznámení mého parťáka pro 24 hodinové závody Páje Horáka, který poslal svého bika 500 metrů od domu někam do pekel. Osud. Povzbuzuji kamaráda, ať nevěší hlavu a dá se hlavně do pořádku. Bikových akcí bude ještě habaděj.

První závod Československého seriálu 24 MTB ve slovenské Kuchyni tedy ruším a poohlížím se po náhradníkovi. Na objetí celého seriálu můžu zapomenout, ale Jihlava se blíží a ta je pro mne kultovní záležitostí. Hledám, hledám, rozhlížím se, načež můj zrak spočine na týpkovi sedícím za kasou našeho obchodu. Jéééé, Michale, nechceš jet ve dvojkách čtyřiadvácu na bikách? 21.května stojíme s pracovně/týmovým kolegou Michale Kupským, alias Pinďou, v zářivě žlutých dresech BS Bike ALÉ teamu na startu šestého ročníku Jihlavské 24 mtb.

Doprovod, vč. zázemí jsme měli opět monstrózní - Janka (prijela až zo Slovenska, keby dačo), moji synové Davča + Romča (již tradičně velká morální podpora), bratranec Roman (jeho zkušenosti z ultra akcí se nám hodily) a v době vycházky se zde zjevil i nešťastník Pája s již tradičně dobrou náladou (i přes netradiční výzdobu jeho těla). Pit stop s námi sdílel i rider na 12 hodinovku, účastník 1000 Miles Adventure, Martin Palásek (24 hodinovku z rodinných důvodů nejel, tak si odskočil na „krátkou“ pro stříbro). Sousední box okupovali další brněnští kluci z týmu Kamechy bikes, Martin a Jirka, kterým patří dík za výběr místa na náš party stan a blahopřání za vítězství ve dvojkách nad 40 let. Zázemí závodu bylo jako každoročně situováno do areálu letního kina Heulos. Vše po ruce, ochotní pořadatelé, příjemná obsluha bufetu, čisté Toi Toi budky, přehledné info o průběhu závodu, prostě vysoká pořadatelská kvalita, která neměla chybu. Náročná, technická trať, dostála jediné změny. Byl jím vyasfaltovaný úsek Džungle, který se jel v deštivém ročníku před dvěma lety. Díky provizornímu mostku přes říčku nebyl tento úsek zase tak nezajímavý. Pořadatelé do poslední chvíle neměli jasno ani o v loni oblíbené zkratce tzv. Downhillu. Naštěstí zvítězil biking nad Kolem pro život………. O čem však měli jasno dávno, byly osmičlenné týmy. Opět zvedám ruku proti !!! No a fanoušci? V Jihlavě prostě nepřekonatelní. Zejména ti „noční“ byli jako vždy famózní.

Do závodu nastupujeme s tím, že si jej pokud možno užijeme a nic neočekáváme. Pinďa dlouho nezávodil, ultra jel jen na silnici a o tomto typu závodu neměl vlastně tucha. Já se v poslední době zaobíral více svým osobním životem, v kterém cyklistika byla spíše pro dopravu do práce. Navíc jsme oba odlišné cyklistické tipy (já -„vysekanej“ hubeňour, s proporcemi na dlouhé severské klasiky; Michal - silový jezdec tipu Mark Cavendish s chlupatýma nohama). Sečteno podtrženo = jsme připraveni! Střídání během závodu klasicky po každém druhém kole, první dvě dává Pinďa pro osahání si trati. Rozjel pekelné tempo a v podvečer figurujeme na druhém místě, což se dozvídáme po půlnoci, do té doby nás pořadí nezajímá. Parťák stejně neznal situaci mezi týmy ani po tři čtvrtině závodu. Když jsem mu sděloval v sedm ráno, že máme kolo náskok na čtvrtý a 13 min. ztrátu na druhý místo, resp 16 min. na vítězství, tak mě nevnímal, páč byl od půlnoci mimo tento svět a celý jeho tělo bojovalo se zimou (přes den víc jak 20 st., v noci 11) a křečemi. Vyjma dvou nevychytaných předávek jel tempo a dupal do pedálů jako ten australský prcek Cav. Oba jsme drželi poměrně konstantní tempa, dokonce oproti loňsku jsme najeli o 3 kola víc! Já si závod celkem užíval, potkal se s plno známýma, povzbudil kuřimáka Kubu Sowinského, jezdící čtverky a prohlašující po pár hodinách závodu, že už nikdy. Nikdy ve čtveřici........Již standardně, tedy výborně, jezdili manželé Kotenovi z Jihlavských biků. Jak se ti dva dokáží vzájemně doplňovat nechápu..... Vyjeli si třetí místo, opět super výkon.

A my? Bedna, bronz, velká paráda s kterou jsem ani nepočítal, vzhledem k parťákovi na poslední chvíli. I když během závodu jsme moc slov mezi sebou neprohodili a to čtvrtina z nich byly moje nadávky na Pinďovo zaváhání při střídání, tak vzájemné objetí a poplácání řeklo vše. Z parťáka spadlo napětí, které jsem cítil a sám mi jej před závodem přiznal, z obavy, že závod nezvládne a pokazí mi ho. Nepokazil. A snad přišel na to, že pokazit ho můžeme oba, že se 24 hodin dá objet, že má fýzu, že je dobrý uvažovat nad jídlem, tratí, nad večerní zimou a ........nad dalším závodem. A po závodě u piva, místo pro mne obvyklého úklidu, vychválil doprovod (k čemuž se připojuji) a rozebral, jak to Michal umí, celý závod a svoje stavy do nano částic. Jihlavský ježek chutná jak bahno, ale tentokrát jsem to ani necítil. Vyhlašování na stupních vítězů proběhlo za velkého vedra, takže studená odměna v cukrárně na jihlavkém náměstí (na doporučení manželů Kotenových) bodla. A že bylo s naším ansámblem veselo........

