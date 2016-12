o závodech FESTINA 24 hodín MTB, 4. - 5. června 2016, Camping Belá Nižné Kamence, Slovensko 19.06.2016 - Jiří Březina

- rozhodnutí jet /nejet padá po jednoznačných parťákových slovech (opět Pinďa, alias Michal Kupský):".....nevím......asi jo....."

- skládáme i druhý tým: Kuba Sowinski (v Jihlavě čtyřky, jinak za sebou pár závodů má) a Jara Odrazil "Odrazka" (kolo v absolutní kaši….snad vydrží do konce, jinak za sebou žádný závod)

- doprovod opět famózní: moji synové (Romes vybaven basou piv /značku nejmenuji a raději nehodnotím/) a bráchanec Roman (Pinďa si jej vyžádal)

- odjezd v 6:30, puzzle do kufrů dvou aut, cesta pohoda, vyjma Odrazkovic prostaty 1km před cílem, Pinďa poučen z minula - jídlo a pití měl přichystáno k řízení

- yr.no počasí zatím nevychází (snad prvně v historii) a nevyjde

- letošní Festina = nový okruh směr Malá Fatra, technický sjezd zůstává, větší konkurence, náš pit stop kousek od WC i bufetu (po celé klání oblíbené to místo Odrazky)

- závod rozjíždí stejně jako v Jihlavě Pinďa, dává 3 kola - nesmysl, vracíme se k osvědčeným dvěma rundám, vedro a náročnost trasy by nás pohřbili

- trať: asfalt v kempu, průjezdní místo pit stopem, je jediné místo k odpočinku našich análů (jinak naklepanej biftek), podjezd silničního mostu oběma směry přes potok po vyladěných dřevěných lávkách, prudká stojka na louku, všude drny, nějaký ten trailík, pak rozmlácený asfalt mírně do kopečka (celý závod jsem nenašel rytmus), dlouhý výjezd po louce na holý vrch s nádherným panoramatem okolí (ráno při svítání úchvatnost), následný sjezd s rychlostí přes 70km/h, za kempem přejezd po nám známém mostku a následný prudký panelový výjezd (doufal jsem v jeho vyřazení z itineráře), technicky točivý XC sjezd (každý rok, každý okruh si ho vychutnávám) končí přejezdem další dřevěné lávky, před cílovou rovinkou ještě jedna a asfalt (jak jsem zmiňoval, balzám pro naše prciny)

- držíme stejně jako v Jihlavě konstantní tempo, 2. tým si taky nevede špatně, Simča Kotenová mě oznamuje již po 6 hodinách závodu nemilou zprávu - vedeme, pro nás milé je však nesmyslné tempo a střídání Bike klubu Lipa 2m (jeden soupeř nám zřejmě v noci odpadne)

- Umeocet - vyjma Odrazky ho ládujeme všichni, Romča láduje škopky, Davča láduje okolí klackama, Roman poctivě sleduje dění a nic neříká

- mít lampy je povinností již v osm večer, na noc se těším, náročná trať pošle pár riderů do spacáků, ne tak střelce v sólech Radka Musila, Petera Benka a Martina Boráka

- zázemí si nemůžu vynachválit - WC s pitnou vodou za zády, teplá voda se hodí na prokřehlé ruce, bráchanec i starší syn fotí, fandí, starají se, Davča usíná hned a Pinďa motá a motá, super občas pokecat s klukama z „dvojky“ týmu

- v průběhu noci se o bednu melou čtyři týmy, Kuba s Jarem bojují o desítku, posléze dokonce o bramboru, dost dobrý!!!

- v mixech sledujeme Kotenovce (Jihlavské biky) z přímého přenosu, bohužel konkurence od Kuzmičů volí lepší strategii

- ráno 2 okruhy pro nás oproti CK Pravenec, na třetím fleku kluci z Cyklo - Trans, „dvojka“ tým stále jede famózně !, Kotenovci vedou!, panoramata uchvacující, zadek ještě drží, doprovod chrní (kolem 6 ranní), sluníčko = energie

- kolem 9 hod. tuším vítězství, ale držíme stejné tempo oba, Kotenovci výbornou taktikou soupeřů přichází o zlato, kluci z dvojky týmu na vynikajícím 6.místě, doprovod se budí, je teplo, pod mrakem

- odjedu si svoji předposlední rundu, jdu na řízek a kofolu, uvolňuji tretry, hlídám čas, Pinďa vjíždí do svého posledního kola, bohužel je prošitej tak, že neudrží řídítka, vyrážím tedy neplánovaně na poslední tři kola, ani mi to neva (zadku asi ano, má smůlu, že neumí mluvit…..artikulovat)

- poslední kolo tradičně užívačka, poděkování pořadatelům, kteří byli na Festině opět špičkoví a zaslouží si velké poděkování, včetně Luboše Dupkali a všem kolem něj, za přípravu krásné a náročné trati.

- v cíli objetí s parťákem Pinďou a velká radost BS Bike ALÉ teamu a jeho doprovodu, včetně parádního, překvapivého umístění a vůbec závodního projevu BS Bike ALÉ teamu 2 (hoši super!).

- obdiv a uznání zaslouží všichni co zdolali tuto náročnou trať a hold vzdávám všem medailistům, jejichž přehled je zde



- rozhodnutí jet /nejet padá po jednoznačných parťákových slovech (opět Pinďa, alias Michal Kupský):".....nevím......asi jo....."- skládáme i druhý tým: Kuba Sowinski (v Jihlavě čtyřky, jinak za sebou pár závodů má) a Jara Odrazil "Odrazka" (kolo v absolutní kaši….snad vydrží do konce, jinak za sebou žádný závod)- doprovod opět famózní: moji synové (Romes vybaven basou piv /značku nejmenuji a raději nehodnotím/) a bráchanec Roman (Pinďa si jej vyžádal)- odjezd v 6:30, puzzle do kufrů dvou aut, cesta pohoda, vyjma Odrazkovic prostaty 1km před cílem, Pinďa poučen z minula - jídlo a pití měl přichystáno k řízení- yr.no počasí zatím nevychází (snad prvně v historii) a nevyjde- letošní Festina = nový okruh směr Malá Fatra, technický sjezd zůstává, větší konkurence, náš pit stop kousek od WC i bufetu (po celé klání oblíbené to místo Odrazky)- závod rozjíždí stejně jako v Jihlavě Pinďa, dává 3 kola - nesmysl, vracíme se k osvědčeným dvěma rundám, vedro a náročnost trasy by nás pohřbili- trať: asfalt v kempu, průjezdní místo pit stopem, je jediné místo k odpočinku našich análů (jinak naklepanej biftek), podjezd silničního mostu oběma směry přes potok po vyladěných dřevěných lávkách, prudká stojka na louku, všude drny, nějaký ten trailík, pak rozmlácený asfalt mírně do kopečka (celý závod jsem nenašel rytmus), dlouhý výjezd po louce na holý vrch s nádherným panoramatem okolí (ráno při svítání úchvatnost), následný sjezd s rychlostí přes 70km/h, za kempem přejezd po nám známém mostku a následný prudký panelový výjezd (doufal jsem v jeho vyřazení z itineráře), technicky točivý XC sjezd (každý rok, každý okruh si ho vychutnávám) končí přejezdem další dřevěné lávky, před cílovou rovinkou ještě jedna a asfalt (jak jsem zmiňoval, balzám pro naše prciny)- držíme stejně jako v Jihlavě konstantní tempo, 2. tým si taky nevede špatně, Simča Kotenová mě oznamuje již po 6 hodinách závodu nemilou zprávu - vedeme, pro nás milé je však nesmyslné tempo a střídání Bike klubu Lipa 2m (jeden soupeř nám zřejmě v noci odpadne)- Umeocet - vyjma Odrazky ho ládujeme všichni, Romča láduje škopky, Davča láduje okolí klackama, Roman poctivě sleduje dění a nic neříká- mít lampy je povinností již v osm večer, na noc se těším, náročná trať pošle pár riderů do spacáků, ne tak střelce v sólech Radka Musila, Petera Benka a Martina Boráka- zázemí si nemůžu vynachválit - WC s pitnou vodou za zády, teplá voda se hodí na prokřehlé ruce, bráchanec i starší syn fotí, fandí, starají se, Davča usíná hned a Pinďa motá a motá, super občas pokecat s klukama z „dvojky“ týmu- v průběhu noci se o bednu melou čtyři týmy, Kuba s Jarem bojují o desítku, posléze dokonce o bramboru, dost dobrý!!!- v mixech sledujeme Kotenovce (Jihlavské biky) z přímého přenosu, bohužel konkurence od Kuzmičů volí lepší strategii- ráno 2 okruhy pro nás oproti CK Pravenec, na třetím fleku kluci z Cyklo - Trans, „dvojka“ tým stále jede famózně !, Kotenovci vedou!, panoramata uchvacující, zadek ještě drží, doprovod chrní (kolem 6 ranní), sluníčko = energie- kolem 9 hod. tuším vítězství, ale držíme stejné tempo oba, Kotenovci výbornou taktikou soupeřů přichází o zlato, kluci z dvojky týmu na vynikajícím 6.místě, doprovod se budí, je teplo, pod mrakem- odjedu si svoji předposlední rundu, jdu na řízek a kofolu, uvolňuji tretry, hlídám čas, Pinďa vjíždí do svého posledního kola, bohužel je prošitej tak, že neudrží řídítka, vyrážím tedy neplánovaně na poslední tři kola, ani mi to neva (zadku asi ano, má smůlu, že neumí mluvit…..artikulovat)- poslední kolo tradičně užívačka, poděkování pořadatelům, kteří byli na Festině opět špičkoví a zaslouží si velké poděkování, včetně Luboše Dupkali a všem kolem něj, za přípravu krásné a náročné trati.- v cíli objetí s parťákem Pinďou a velká radost BS Bike ALÉ teamu a jeho doprovodu, včetně parádního, překvapivého umístění a vůbec závodního projevu BS Bike ALÉ teamu 2 (hoši super!).- obdiv a uznání zaslouží všichni co zdolali tuto náročnou trať a hold vzdávám všem medailistům, jejichž přehled je zde http://vysledky.timechip.cz/#2016/10 1 2 3 4 5 2.86 176 FESTINA 24 hodín MTB, 4. - 5. června 2016, Camping Belá Nižné Kamence, Slovensko Titulek Autor Datum Napsat příspěvek