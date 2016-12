12/24 hodin NO LIMIT, Opava – Raduň, 16.7.2016

31.07.2016 - Jiří Březina

Na poslední závod seriálu Česko slovenského seriálu 24 hodinovek jsme se s Michalem připravovali každý po svém. Já na etapáku Trilogy. Pinďa, jakožto cyklo průvodce, v Černé Hoře (nezaměňuj za pivovarské městečko u Brna). Oba jsme regenerovali týden, oba jsme neměli sílu na kolo, oba jsme si naordinovali dočasný zákaz jízdy na kole. Závod v Opavě (přesněji v obci Raduň) jsme absolvovali tentokrát bez doprovodu, ale s komfortním zázemím party stanu Author a dodávkou od firmy Acer Interier. Účastníků bylo poskrovnu, včetně jednotlivců, jejichž závod byl současně Mistrovstvím ČR v 24 hodinovce. Prázdninové termíny ultra závodům prostě nesedí. Ale co už……konkurenty do celkového pořadí seriálu, průběžně vedoucí dvojici Cyklo – Trans (Obrázek, Pánek), jsme na startu měli, takže o zábavu bylo postaráno. Navíc přijeli úřadující Mistři republiky kat. dvojic, tým Dubina Express (Kalita, Holub), kteří za to vzali hned ze startu.

Trať o délce cca 12 km a převýšení 230m, nebyla nijak technicky náročná, na můj vkus moc asfaltu, širokých cest, nebýt kořenitých pasáží, tak nuda. Jenže……… Kolem třetí hodiny začaly pomalu, pomaloučku kropit trať dešťové kapky. A nepřestaly téměř do půlnoci. Na trati přestala být nuda a asfaltový úsek byl náhle vysvobozením z bahenních koupelí. V kořenité pasáži jsem zažil pár „srandovních“ okamžiků, díky rozlézajícímu se bahýnku. Ovšem největší porci zábavy jsem si užil ve sjezdu za hřbitovem (jak symbolické), kde se lesní pěšinka postupem času a přibývajícího deště, změnila v rozježděnou kaši bez možnosti volby optimální stopy. Rovinaté úseky s kořeny se změnily v koupaliště s kalnou vodou. U nás bylo vše v mezích normy, nohy nám jely, technika šlapala, bezdušáky nás držely na mokrých kořenech, první dvojka nám nijak výrazně neujížděla, v krátkým se dalo jezdit, jídlo ještě neobsahovalo kusy bahna a kamení. Ale při vzpomínce na Jihlavu z před třech let a zničenou vidlici, vč. dalšího matrošu, mne donutilo navrhnout parťákovi přerušení závodu na úkor umístění a „slávy“. Navíc jezdil Pinďa na půjčeném kole. Většina závodníků se taky stáhla, vyjma pár odvážlivců, co neřeší matroš, nebo se jim nechce slézt z kola (u jednotlivců chápu, taky bych neslezl). Z tratě jsme se stáhli kolem půl osmé. Můj názor…….v deset večer měl pořadatel ukončit závod, nebo ho nepřerušovat vůbec. Přerušil jej kolem jedné v noci, což se některým jednotlivcům vůbec nelíbilo. Údajně přestalo pršet a trať byla stále sjízdná (to byla pravda……při malých rychlostech). Rozebírat co bylo, nebylo správné je už zbytečné. V šest ráno se startovalo znovu. My figurovali na druhé pozici v kat. (-5 kol, Dubina jezdila do noci) a na třetí bez rozdílu (před náma Kotenouci z Jihlavských biků – Simča je fakt nezmar). Sračky byly na trati pořád, ale vysychající stopa se díky závodníkům projížděla. Jezdili jsme solidní časy a jistili si tak druhé místo v závodě, které nám zaručovalo celkové vítězství v poháru. Nic zásadního se v našich očích nestalo, vyjma zjištění, že nevydrželo sedátko na Pinďovým džítyčku. Cíl jsem protínali už za příjemného počasí a těšili se na sprchu, různé pochutiny, vyhlášení a tombolu (v které vyhráli snad všichni).

ZÁVĚREM

Osobně jsem po zranění původního parťáka Páje neměl v úmyslu řešit seriál 24 hodinovek a objet jednotlivé závody vždy s někým, kdo bude mít zájem. Když Pinďa nadhodil, že nám to jde, tak proč nezkusit celkové pořadí, tak jsem si řekl, proč ne. Co furt hledat pošuky, kteří by se mnou trávili 24 hodin, to raději objedu tři závody s klukem, kterýho znám, navíc s ním dělám, navíc je dobrej, navíc ho to trošku chytlo a navíc se nám nakonec zadařilo, takže navíc jsme seriál vyhráli a BS Bike obhájil vítězství z loňského roku. Takže? Spokojenost jak sviňa!

No a co příští rok a 24 hodinovky? Německo, Itálie, ČR – SR seriál, dvojice, jednotlivci, mixy (ti Kotenovci mě „štvou“), nebo prdět na to? Asi ne, ale uvidíme……….

P.S. gratuluju všem vítězům jednotlivých kategorií, ale hlavně těm, co překonali sami sebe a taky pořadatelům jednotlivých závodů (i těm, na kterých jsme nebyli), protože na těch to stojí moooooc.

http://www.timechip.cz/pdf/24-mtb-celkove-vysledky-dvouclennych-tymu.pdf