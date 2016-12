Jedno z překvapení na olympiádě v Riu se zrodilo mezi muži na silnici

09.08.2016 - Jirka Toman

Dlouho očekávaný svátek sportu je konečně tady. Natěšení sportovci i diváci se dočkali velkolepého zahajovacího ceremoniálu na stadionu Maracană a hned druhý olympijský den, v sobotu, se řada olympioniků postavila na plac ve své disciplíně. Nás rozhodně velmi zajímal silniční cyklistický závod mužů, ve kterém nechyběli ani čeští zástupci Zdeněk Štybar, Petr Vakoč a Jan Bárta v čele s lídrem Leopoldem Königem.

Divoká trať zaskočila řadů závodníků

Se specifickými podmínkami v Riu si řada cyklistů nevěděla rady. Vysoká teplota, žhnoucí slunce a náročný profil trati bylo pro mnohé závodníky až příliš velké sousto a mnoho ze startujících vůbec nedojelo do cíle. Trať dlouhá 237,5 km lemovala zčásti pobřeží Atlantického oceánu a nabízela vskutku atraktivní podívanou. Dav cyklistů se vrhl do náročného okruhu z pevnosti Fort Copacabana, kde se posléze nacházela i cílová páska.



První polovina závodu nenabídla žádné překvapivé momenty. České kvarteto se spolu s týmem Velké Británie pokusili zhruba v půlce závodění o rozervání dlouhého pelotonu, který se nechtěl dříve rozkouskovat. Únik, během něhož si skupinka vytvořila více než sedmiminutový náskok, se jezdcům sice vydařil, ale brzy se ztenčil na minimum. Náročné devítikilometrové stoupání poté, co měli olympionici v nohách přes 200 odjetých kilometrů, bylo pro mnohé nad jejich síly.

Jedna nečekaná zápletka za druhou

Závod v Riu však kromě úžasného prostředí ukázal i svou stinnou stránku a to svou extrémní náročnost. Kdyby bylo před startem možné vsadit na počet odpadnuvších cyklistů, málo kdo by rozhodně tipoval tak vysoké číslo. Sázkové kanceláře a stratégové se jistě nejednou chytali za hlavu, když na televizních obrazovkách sledovali, jak vrcholoví jezdci a nasazení favorité padají na silnici jako švestky. Nepříjemné pády, které provázely poslední desítky kilometrů, vypadaly často velmi hrozivě. Jeden z medailových nadějí pro Austrálii, Richie Porte, v jednu chvíli ztratil kontrolu nad svým vehiklem a nešikovně spadl. I po nebezpečném karambolu se však snažil vrátit do závodu a bojovat o přední příčky. Zlomenina lopatky se však brzy velmi bolestivě ozvala a vytyčila Australanovi stopku. Ten se pak musel se svým olympijským snem rozloučit. Brzy poté se do čela protlačili Italové, avšak ani natěšený rodák z Messiny Vincenzo Nibali své vystoupení nezakončil úspěchem, ba naopak.

Brutální finiš

Pár kilometrů před cílem, kdy už to vypadalo, že si to napřímo rozdá s trojicí soupeřů o zlato, přišel zákeřný zvrat. V těžkém sjezdu to Nibali v prudké zatáčce neukočíroval a padl, spolu s Kolumbijcem Sergiem Henaoem, velmi drasticky na zem. Pro Nibaliho to znamenalo zlomeniny obou klíčních kostí a Pro Henaoa fraktura pánve. Cíle se nedočkal ani další člen ze závěrečného vedoucího týmu Geraint Thomas z Velké Británie. Nečekaným vítězem velenáročného silničního závodů mužů se tak stal Greg Van Avermaet. Belgičan jen o špičku nosu porazil dánského kolegu Jakoba Fuglsanga. Jako třetí dojel do cíle Rafal Majka, který tak zajistil pro Polsko první olympijskou medaili. Českým závodníkům se naštěstí kolize a srážky s asfaltem vyhnuly. I přesto, jako jediný ze skvělého českého týmu, dokázal dojet do nekonečně vzdáleného cíle Jan Bárta a to se ztrátou 20 minut na 58. příčce. Naše největší naděje, Leopold König, se po odevzdaném závodu nechal slyšet, že extrémní podmínky a náročná trať ubraly velkou dávku sil. A jelikož českého cyklistu čeká ještě časovka, rozhodl se energii pošetřit právě na tento závod. To Zdeněk Štybar musel závod ukončit pro nezvládnutelné křeče břicha a nohou.