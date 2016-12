o závodech Bike Babí léto už za týden! 13.08.2016 - Petra Cinkánová Už příští sobotu 20. srpna se na Kristýně v Hrádku nad Nisou uskuteční jubilejní 15. ročník MTB marathónu Bike Babí léto. Můžete si vybrat z naší nabídky tras na 30, 50 a 80 km či dětských závodů. Tratě prochází Lužickými horami a Ještědským hřebenem, s dnes již proslulými místy jako jsou Panenská Hůrka, Janovický les či Vápenný vrch. Přestože jsou naše trasy bikerské veřejnosti známé, uvádíme jejich stručnou charakteristiku. 30km „hobby “ (632 m převýšení) – letošní novinka, nabízející zejména plnohodnotný prožitek z opravdu nádherného prostředí lužického pohraničí, je ideální volbou pro technicky i fyzicky méně vybavené jezdce, ženy či kategorii kadetů (15-18 let), opravdu má možnost si zazávodit úplně každý. Trasa prochází bližším okolím Kristýny, v blízkosti skalních a pískovcových útvarů, dolů či hornických oblastí využívaných ve středověku. 50km „middle way“ (1420 m převýšení) – dnes již téměř kultovní trasa vedoucí skrze Lužické hory a Ještědský hřeben, doprovázející závod nepřetržitě od úplného počátku až dodnes. Přes značnou obměnu původní trasy i dnes zažijete na málo kilometrech opravdu vše, co může bikování v českých podmínkách obnášet. Oproti 80tce je vynechána pouze lokalita Buku Republiky – tedy největší stoupání. Trasa prochází podél skalních útvarů v okolí České Brány, po Jitravských pláních, pěšinami Janovického lesa či pohraničními stezkami a singltreky. 80km „hot chilli pepper“ (2405 m převýšení) – trasa, již se nebojíme nazvat opravdovou výzvou pro milovníky horských marathónů a to především po stránce fyzické. Padesátikilometrová trať je zde rozšířena o stoupání Buku Republiky na Ještědském hřebeni či traverzy lučin u zapomenuté Panenské hůrky. Tato část trati je doslova chloubou a srdeční záležitostí našeho závodu, neboť se jedná o nejstarší jádro trasy naší patnáctileté historie. Navíc je opět po roce součástí seriálu Haven MTB series, započítává se tedy do celkového hodnocení. Důležité informace: Prezentace probíhá už v pátek 19. srpna od 16 do 19hod. (doporučujeme pátek, neboť se vyhnete frontám, čímž si pomůžeme vzájemně) a následně v sobotu od 8 do 10:30hod. Start tras na 50 a 80km bude v 11hod. přímo na Kristýně, start 30km v 11:30hod. tamtéž. Dětská prezentace probíhá v pátek (shodně s dospělými) a sobotu od 8 do 9:30hod, start dětského závodu bude v 10hod. také na Kristýně. S dětmi trať projede předjezdec, buďte tedy v dosahu areálu. Definitivní uzavírka elektronických přihlášek se zlevněným startovným proběhne 16. srpna!!! (registrace: http://entry.timechip.cz/) Specifická pravidla pro závodníky seriálu Haven MTB series jsou uvedena v našich propozicích: http://www.goodway.cz/cs/sekce-bbl/bbl-propozice. Závodní tričko a mapa tras je přiložena v příloze, detailní je k nahlédnutí zde: http://www.goodway.cz/images/stories/mapa2016.jpg. Všechny aktuální informace ohledně parkování, značení trati, podrobností k prezentaci apod. jsou vyvěšeny v aktualitách: http://www.goodway.cz/cs/sekce-bbl/bbl-aktuality či na našem facebooku: https://www.facebook.com/BIKE-BAB%C3%8D-L%C3%89TO-1452941841605336/?ref=bookmarks. POZOR!!!

Prosíme závodníky, kteří se elektronicky přihlašovali od čtvrtečního večera do neděle (11-14.8), aby neprodleně kontaktovali správce časomíry na tel: 776 131 313 či email: info@timechip.cz . Z důvodu výpadku systému byla ztracena určitá data, proto bychom Vás poprosili o spolupráci a rozšíření této informace dál. Mnohokrát děkujeme.

Věříme, že se v sobotu 20. srpna za krásného srpnového dne uvidíme společně na startu :) Organizační tým BBL





Soubory ke stažení Mapa BBL 2016. (1.18MB), Tričko BBL 2016. (219.91kB)