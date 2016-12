tipy a triky Kupujeme dětské kolo. Jak vybrat a na co si dát pozor? 13.09.2016 - Aleš Gregor Léto je v plném proudu a mnoho rodičů se chystá se svými ratolestmi na cyklistickou dovolenou. Vybrat kolo pro dítě může být leckdy oříšek a vyznat se v záplavě nabídek není snadné. Protože dětské tělo neustále roste, vybírejte velikost kola úměrně jeho postavě. Častou chybou je pořízení kola většího v domnění, že dítě do něj doroste. Kromě toho, že dítěti cyklistiku takovým kolem znechutíte, riskujete i jeho zdraví. Na trhu existují dětská kola , vhodná svou velikostí a provedením pro každou věkovou kategorii. Je pravda, že pořizovat dítěti každý rok nové kolo může být velká finanční zátěž. Vybírejte tedy taková kola, která mají dobrý poměr ceny a kvality. Vaše dítě na nich může jezdit dvě sezony a kolo pak ještě výhodně prodáte jako bazarové. Kola pro nejmenší

Tato kategorie kol přímo navazuje na dětská odrážedla . Kola jsou velmi malá, s velikostí kol do 16". Obvykle jsou vybavena opěrnými balančními kolečky, i když s jejich pořizováním se zbytečně neunáhlujte. Některé malé děti zvládnou jízdu bez balančních koleček, protože se rovnováhu naučili držet už na odrážedle. Zbytečně jim proto jízdu neusnadňujte, čím dříve zvládnou jízdu bez podpory, tím lépe. Tato kola nemají přehazovačku a brzdí se záběrem pedálů směrem dozadu. Aby byla jízda na kole pro děti atraktivnější, vybírejte některý z populárních motivů. Mezi holčičkami patří k nejoblíbenějším motiv Hello Kitty , malí závodníci zase ocení kolo značky Kawasaki , které svým designem připomíná terénní motorku. Kola pro odrostlejší děti

Jízdní kola s velikostí do 24" poslouží dětem do výšky 155 cm. I když je vaše dítě spíše vyšší postavy, nepřeskakujte návaznost velikostí kol. Pořízením většího, než doporučeného kola, dítě zbytečně odradíte, bude se na kole bát a nemusí jízdu plně zvládnout. Kola v této kategorii už jsou obvykle vybavena čelisťovými brzdami a přehazovačkou. Dbejte na jejich správné seřízení, a jakmile dítě na kole najede několik desítek kilometrů, znovu dotáhněte brzdy a zkontrolujte správný chod přehazovačky. Nic nezkazí radost z jízdy tak, jako přeskakující řetěz na pastorku. Dobrý poměr ceny a kvality nabízí kola značky Devron. Kola pro juniory a dospívající děti

Bicykly v této kategorii jsou už téměř shodné s koly pro dospělé. Kromě přehazovačky u nich najdete i přesmykač a někdy dokonce kotoučové brzdy. Velikostí začínají kola na 26", ale pokud je váš adolescent vyšší postavy, můžete zvolit i velikost 28". Ušetřit můžete nákupem starší modelové řady. Zajímavé ceny nabízí kola střední třídy značky DHS S nákupem jízdního kola nezapomínejte ani na cyklo příslušenství. Samozřejmostí je helma, která je pro děti do 18 let povinná. Statisticky je jedno ze čtyř zranění na kole právě úraz hlavy, proto nezanedbávejte tento bezpečností prvek, i když děti jezdí na kole jenom na hřišti nebo za domem. Když se rozhodnete s dětmi vyrazit do silničního provozu, kolo musí být vybaveno odrazkami a vhodné je doplnit i přední a zadní „blikačku".

