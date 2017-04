o závodech Pozvánka na Weber Jičínskou 50tku 13.02.2017 - Andrea Arnoldová Fit club Jíčín si Vás dovoluje pozvat v roce 2017 na 12. ročník veřejného cyklistického závodu WEBER Jičínská „50“ Na našem závodě není důležité kolikátý(á) dorazíš do cíle,

ale kolik si odvezeš dojmů a zážitků.

Start a cíl: Prostor startu a cíle je situován na Lidické náměstí v Jičíně. Samotný dojezd je zpestřen krátkým kolečkem okolo náměstí. Zázemím závodu je fitko kde není problém se po závodě osprchovat a zkulturnit. Po sprše si můžete dopřát lehkou masហ. Hladový a žíznivý žaludek také nezůstane ladem. Pro děti jsme letos připravili krátké technicky nenáročné kolečko přímo v prostoru startu, takže si závodí celá rodina. Trasa 50 km: Samotná trasa Vás provede severním okolím Jičína. Čeká Vás atraktivní průjezd radnicí v Železnici, poté zdoláte okolí kopce Bradlec a Kumburk a nejvyšší bod celého závodu - Tábor. Pro nejrychlejšího na Bradleci a na Táboře a je přichystaná vrchařská prémie. Z Tábora již téměř stále klesáte ... Cesty a pěšiny jsou spíše pevného podkladu, který i v nepříznivém počasí dovolí svižnou jízdu. Pro letošní 2016 trasu chystáme 2 nové pasáže, které "naroubujeme" na loňskou trasu... První změnou je zkrácení úvodního težkého stoupání na Bradlec. Ulehčíme Vám o nějakých 50 výškových metrů a vyzkoušíte si zbrusu novou pěšinku... Druhý nový úsek nahrazuje úmorně dlouhé stoupání směrem ke Kumburku. Nová pěšinka je zkraje (cca 30m) hodně prudká, ale potom si již užíváte lesní cestu.. Třetí změnou bude vynechání syřenovské silnice. Místo tohoto asfaltového úseku chystáme opět lesní či polní cesty... Čtvrtou novinkou je parádní sjezdík z hradu Bradlec... Ano na Bradlec se dostanete. Nebojte se! Prodloužíme tím celkový sjezd do Bradlecké Lhoty. Ne Bradleci bude též vrchařská prémie... Pátým novým úsekem bude úprava sjezdu z Tábora. Prostě vynecháme nebezpečně rychlý úsek po štěrkové cestě. Místo toho bude opět pomalejší lesní cesta.... CELKOVĚ JE TRASA 50 KM CHÁPÁNA JAKO SLUŠNÉ BIKOVÁNÍ. (profil, terén) Trasa 25 km : Fit trasa pro pohodové svezení. Skutečně se jedná o vstupní, jednoduchou a nepříliš technicky náročnou trasu. Je určena právě pro ty co si chtějí zajet - zkusit svůj první závod. Nechá se zdolat i trekovém kole. "VŠE T̎KÉ Z JC50 JE NA DELŠÍ 50 KM TRASE...." Zajištění a značení maratonu: Celá Jičínská 50 je značená velkými žluto černými šipkami na bílém podkladě. Na trati je cca 50 pořadatelů, kteří Vám budou usnadňovat orientaci. K dispozici je též zdravotní zajištění. Před čelem závodu na 50 i 25 km pojede zaváděcí motorka. Trasa pro děti : pro děti je připravena trasa u samotného prostoru startu a cíle. Na cca 300 metrovém okruhu se projeví spíše rychlost a dravost než vrchařské schopnosti.



