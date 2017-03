ostatní Rok kola! Intersport věnuje letošní sezonu milovníkům bicyklů 02.03.2017 - redakce Bikebase.cz Pořádně přiložit pod kotel chce prodejce sportovního zboží na začátku letní sezóny. INTERSPORT připravuje kampaň „best in town“ zaměřenou na jízdu na kole a rozhodl se ji na začátku jara silně podpořit.

Pod heslem „INTERSPORT. Home of Bike“ se na tuto kampaň připravuje více než 300 obchodů INTERSPORT v Čechách, Slovensku, Rakousku a Maďarsku. „Kdo myslí na kolo, měl by myslet na INTERSPORT,“ říká Mathias Boenke, jednatel INTERSPORT Austria. A zde myslí především silný trend elektrokol, na který se začal sportovní řetězec soustředit již v minulém roce.

Přestup na elektrokolo je zábavný: jemná podpora jízdy přináší více mobility do všedního dne. Ať jde o krátkou cestu za nákupem, překonání kopcovité trasy do práce či sportovní výlet do terénu – jízda na elektrokole činí člověka nezávislým.

Vyprodáno! INTERSPORTU se sázka na elektrokola vyplatila

Protože se minulý rok elektrokola v INTERSPORTU Austria takřka vyprodala již v srpnu, předzásobil se prodejce sportovního zboží letos extra velkým výběrem a množstvím. „S prodejem elektrokol můžeme být více než spokojeni. Předpoklady jsou velmi příznivé." upozorňuje Mathias Boenke. Díky softwarové aktualizaci, která je jedním z benefitů, se zvýší životnost akumulátoru a tím i výkon bicyklu. INTERSPORT v Česku nabízí elektrokola od věhlasných značek jako Scott a Author. Kromě toho je součástí sortimentu i vlastní značka elektrokol Genesis, kterou INTERSPORT aktuálně v Rakousku vyvíjí. Kdo nezaváhá hned na začátku sezony, bude mít opravdu bohatý výběr. MayBike: Testování kol a tradiční Bike Prague V květnu 2017 bude INTERSPORT ČR bude přítomen hned na několika akcích zaměřených na kola. V Plzni bude testovat kola 13. května, o týden později ve Zlíně. Návštěvníci si budou moci na těchto akcích otestovat různé druhy kol – od trekingových a horských kol přes elektrokola až po kola pro děti a mládež. V sobotu 20. května pak proběhne šestý ročník závodu horských kol Bike Prague powered by Genesis, který již tradičně startuje od pražské Galerie Butovice. Více se dočtete na www.intersport.cz. A nezapomeňte, rok 2017 bude patřit kolu.

