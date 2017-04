o závodech BOHEMIE MTB MARATON 2017 11.04.2017 - Leoš Bogar Další ročník jarního maratonu horských kol pod názvem MTB Bohemie Maraton 2017 připravuje cyklistický oddíl TJ Bohemie Nový Bor na neděli 23.dubna. Centrum letošního závodu bude opět na cyklistickém areálu Bohemie v Novém Boru. Zde budou připraveny závody pro všechny věkové kategorie. Nejdříve bude startovat nejmladší cyklisté. Kategorie Bobíci je vypsaná pro děti do tří let. Děti se jí mohou zúčastnit na všech svých oblíbených dopravních prostředcích: odrážedlech, tříkolkách, kolech s pomocnými kolečky ap. Trasa tohoto závodu je jednoduchá a nenáročná na asfaltové startovní rovince a očekává se přímá podpora a fandění rodičů i všech zúčastněných fanoušků. Další dětské kategorie Naděje I do 7 let a Naděje II chlapci a dívky do 10let budou mít připravenu jednoduchou trasu na louce přímo v areálu. Hlavním cílem nejsou ambice a vítězství, ale to aby tito mladí závodníci poznali krásu tohoto sportu. V cíli pak bez ohledu na výsledek na všechny závodníky čeká sladká odměna. Na další mládežnické kategorie, žáky, žákyně a kadety čeká v lesním okolí cykloareálu už trochu náročnější trasa cross-country, která určitě řádně prověří jejich jarní výkonnost. Start hlavního závodu bude přesně ve 13 hodin a na závodníky čeká tradiční a osvědčená trasa délky 45 km. Po hromadném startu a společném přejezdu centra města se závodníci vydají přes údolí Samoty, kolem Cvikova , okolo Ortelu, dále přes Svitavu, údolím potoka Svitávky, lesním prostorem přes Lasvice až na dohled zákupskému zámku. Trasa dále vede přes Nový a Starý Šídlov k Záhořínu, stoupá směrem ke Slavíčku, přes sedlo kolem Záhořínské kaple se sjíždí ke Sloupu a kolem Radvaneckého rybníka a po nové cyklostezce dorazí nejlepší závodníci v čase zhruba pod dvě hodiny zpět do cíle na cykloareálu. Trasu tvoří z 80% lesní a polní cesty, zbytek vede po pevných a zpevněných cestách. Profil závodu je středně obtížný, mírně kopcovitý. Závod, který svojí délkou i vzhledem k začátku cyklistické sezony není nijak extrémní, si už vydobyl tradiční místo v jarním kalendáři všech milovníků horské cyklistiky v širokém okolí.

Předpokládáme že se v neděli 23.dubna opět sejde v Novém Boru jak řada ambiciózních závodníků, tak i rekreačních jezdců, jejichž hlavním cílem je překonat sám sebe.



Pořadatelé závodu chtějí poděkovat za každoroční vstřícnou pomoc města Nový Bor, které je už po několikáté hlavním partnerem této oblíbené cyklistické akce. Vice podrobných a aktuálních informací naleznete přímo na webu závodu bohemie.bikebase.cz případně na facebookové stránce tohoto závodu https://www.facebook.com/events/275827272868409/ Tradiční výletní projížďka po maratonské trati proběhne v neděli 16.4. Sraz je v 9:00 v Boru na cyklistickém oválu.

