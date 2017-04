Bohemie MTB maraton 2017 - výsledky

23.04.2017 - Leoš Bogar

Další ročník Bohemie maratonu je za námi. Letošní ročník mimořádně ozvláštnilo extrémní aprílové počasí, kroupy, sněžení, déšť a sluneční paprsky a to několikrát za sebou, způsobil to, že letošní ročník bude patřit k těm nezapomenutelným. Všechny závodníky a zejména závodnicím je potřeba ocenit za statečný výkon a ocenit jak se z nástrahami trati vypořádali. Ještě taková perlička z pořadatelského zákulisí: Zkratka po silnici přes Svojkov a Nové Domky vyplynula ze situace, kdy při značení trati v sobotu odpoledne zjistíte že část lesa anektovali těžaři, se kterými není kloudná domluva a musíte přes noc vymyslet řešení, které závod co nejméně poškodí. Takové situace však patří k pořadatelskému koloritu a doufáme že vás tato úprava moc nerozladila. V příštím ročníku se trasa určitě do lasvických lesů vrátí.

Díky všem za účast!

Výsledky závodu jsou v příloze.