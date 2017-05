ostatní Tour de Ralsko již po 13. 07.05.2017 - Ondřej Litresits Tour de Ralsko

Méně jak týden nás dělí od startu již 13. ročníku závodu Tour de Ralsko. Závodu, který začínal jako etapový závod pro trekingová kola. Po několika letech se transformoval na jednodenní závod horských kol a tento koncept drží dodnes. Spolek Mimoňští Sršni závod organizuje od jeho 11. ročníku a dle stoupajícího zájmu se jim opravdu daří. Každý rok měla tra drobné změny a dle ředitele závodu Ondřeje Litresitse by letošní úpravy trati měli být ty poslední. Během podzimu došlo k jednání s CHKO Kokořínsko, kdy organizátoři spolu s ochránci vytipovali tra, která vede méně po asfaltu a bude v souladu s přírodou. Maximální kapacita závodu byla stanovena na 500 závodníků. Při jednání se vycházelo z loňské trati a obě strany se snažili o co nejmenší změny. Výsledkem je úžasná tra, kterou si všichni užijí. Závod proběhne 13. května a kromě 46 km trati, která vede z Mimoňského náměstí pod Ralsko, na Skelnou hu, Velkou bukovou, mezi Hradčanské stěny, kolem Brenského mlýnu do bývalých Mimoňských kasáren, kde je cíl závodu u zázemí soutěže. Pro závodníky bude připravené zázemí se dvěma stany pro schování se před případným deštěm nebo sluníčkem, protože počasí letos je opravdu nevyzpytatelné. Dětské soutěže budou začít po 9 hodině a všichni nezletilí závodníci budou startovat zadarmo. Závodníci se mohou těšit na bohatý uvítací stylový batůžek, který v sobě ukrývá sportovní ponožky, multifunkční šátek, bidon a enervit GT tablety. Dále jsou pro závodníky připraveny originální trička závodu. Motiv trika je každý rok jiný a ten letošní vznikl ve spolupráci se školou ve Varnsdorfu a dle reakcí se opravu povedl. Občerstvení bude pro všechny dost, závodnici jej mohou konzumovat díky poukázkám zdarma a diváci si jej budou moct zakoupit na příznivé ceny. Závod je zařazen do seriálu závodu Haven MTB Series kdy se všem závodníků počítají body do seriálu, který kromě Tour de Ralsko patří i další závodu, např. v Mostě nebo Bakově nad Jizerou.

Online registrace se budou zavírat v pondělí večer, ale nemusíte zoufat, protože v den závodu budou registrace na místě otevřeny do 11 hodin a dostane se na všechny příchozí.



