o závodech Bike Babí léto se uskuteční 19. 8. 2017 07.06.2017 - Petra Cinkánová 16. ročník MTB marathónu Bike Babí léto se letos uskuteční 19. 8. 2017 opět na pláži jezera Kristýna v Hrádku nad Nisou u Liberce. Můžete se těšit na trasy 30km („hobby“), 50km („middle way“) a 80km („hot chilli pepper“) vedoucí skrze Lužické hory a Ještědský hřeben, koncipované v souladu s naším mottem: „Maximum přírody, minimum asfaltu“. Letošní novinkou je zařazení 50 kilometrové trasy do seriálu Haven MTB Series či nově otevřená kategorie závodu dvojic na 80km. Letos jsme vypsali 17 dospělých kategorií, šance dosáhnout na stupně vítězů je tedy víc než vysoká! :) Nedávno jsme také zveřejnili nové webové stránky (konečně!), v nichž naleznete detailní informace o závodě. Cílem návrhu byla především snadná orientace a atraktivita designu úvodní stránky. Web naleznete zde: http://goodway.cz/cs/titulni-strana/

Přihlásit se k závodu můžete online elektronickou přihláškou (400Kč – bez trička; 550Kč – s tričkem závodu; 300Kč – Kadeti a junioři) či v den konání závodu za zvýšené startovné (550Kč – bez trička). Registrace předem je výhodná nejen po stránce finanční, ale šetří také Váš i náš čas. Registrace probíhá zde: http://entry.timechip.cz/. Závody dětí, bohatá tombola, doprovodný program, občerstvení…jsou samozřejmostí. Přijeďte k nám, určitě si je z čeho vybírat! POKYNY PRO SERIÁL HAVEN MTB SERIES!

Bike Babí léto se řídí svými vlastními kategoriemi a pravidly, které budou přepočítány do kategorií seriálu až několik dní po závodě:

1) každý závodník/závodnice starší 17-ti let (včetně), který chce získat body do seriálu dospělých, musí absolvovat 50 km trať!!! Závodníci ve věku 17 a 18 let spadající obvykle do naší kategorie Kadeti a junioři (30km) tak mohou být ostaršeni do kategorie Muži 19-29 let (50km) a získat body do seriálu. Vzdávají se tak dobrovolně možnosti závodit se svými mimoseriálovými vrstevníky na 30km trase a tím i vyhlášení ve své věkové kategorii. Lze si tedy vybrat ze 2 možností: A) trasa 30km s vrstevníky, ale bez bodů do seriálu, B) trasa 50km se starší kategorií s body do seriálu.

2) všichni závodníci ve věku 15 a 16 let (kategorie Kadeti a junioři) musí absolvovat 30 km trať, aby získali body do seriálu dětí, nikoliv dětský závod! V den závodu je potřeba vyplnit rodičem či trenérem souhlas zákonného zástupce na prezentaci.

Aktuální informace vždy umísťujeme na facebook, tak nás nezapomeňte sledovat: https://www.facebook.com/BIKE-BAB%C3%8D-L%C3%89TO-1452941841605336/?ref=bookmarks

Těšíme se a na viděnou na startu!

