pozvánka Cape Epic po Česku: Vyrazte na nový MTB etapový závod dvojic Masiv 27.06.2017 - Masiv MTB 4 dny a etapy, 250 km v sedle, pár přísnejch kopců, nejlepší traily na různých místech českého Masivu. Vezmi parťáka a vyrazte na zcela nový MTB závod dvojic, který tady ještě nebyl. Masiv MTB race se pojede od 20. do 23. září a nabídne nevšední zážitky včetně cestování a noclehů ve speciálně vypraveném lůžkovém vlaku. Registrace jsou spuštěny na masivmtbrace.cz. Český Cape Epic. Nový závod má velké ambice a hned pro premiérový ročník připravil čtyři atraktivní etapy. Celkem nabídnou 250 kilometrů a okolo 6 tisíc nastoupených metrů. První etapa nabídne zákoutí neproniknutelných lesů a tajuplných hradních zřícenin Křivoklátska, druhou etapu hostí královna českých lesů Šumava, Slavkovský les přijde na řadu jako třetí a nabídne sedmdesátikilometrovou etapu. A finále? To bude stát rozhodně za to! Na úpatí Krušných hor projedete například kolem Mosteckého jezera a barokního zámku Jezeří, zapotíte se při stoupání nad koridorem plynovodu Transgas a projedete větrným parkem v Nové Vsi. Závod se pojede jako klasické cross country a servis bude na úrovni těch nejlepších akcí v Česku včetně zajištění bezpečnosti, jasného a dostatečného značení tratí, občerstvovaček, zdravotní služby či servisu kol. O účastníky bude postaráno tak, aby se mohli soustředit jen na závodění. „Závody na bajku pro mě osobně nejsou tolik o výsledcích, ale spíš o partě, se kterou na ně jezdím. Loni v létě jsme se s klukama přihlásili na etapák v Chorvatsku a už tenkrát vznikla myšlenka udělat podobný závod i v Česku. A ta osobní zkušenost mě pak naprosto dostala,“ říká Martin Pešta, ředitel závodu. „Chceme, aby to byl poctivý závod – pořádně tratě, na kterých si dají všichni do těla, profesionální servis a skvělá atmosféra. Závod, o kterém se bude mluvit hodně dlouho a který si rychle získá prestiž. Pro koho je Masiv? Pro dobrodruhy, kteří chtějí zažít na kole něco víc a neustále něco nového objevovat. Pro ostřílené borce, kteří si umí sáhnout na dno a kteří chtějí vyhrávat. Pro všechny, kteří touží po zajímavých výzvách. Ne že by to bylo ze všeho nejdůležitější, ale prize money rozhodně bude stát za to: ti nejlepší si totiž rozdělí 64 tisíc Kč. Na startu nebudou chybět zajímavé osobnosti – vycházející hvězdy David Zadák a Samuel Jirouš, kteří jsou členy juniorského týmu ČS MTB Teamu; ambasadorem závodu je Richard Gasperotti a účast zvažuje například František Raboň. Že umí jen na silnici? Omyl, vždyť byl před třemi lety druhý na slavném Cape Epic! „O účasti na závodě intenzivně přemýšlím, protože mi tento formát závodu připadá velmi atraktivní. Vybrané lokace, kdy se každá etapa jede v jiném kraji, jsou skvělý nápad,“ říká František Raboň. Líbí se i vám? Když se přihlásíte do 30. 6. nebo mezi prvními 50 týmy, získáte zvýhodněné startovné. Masiv ovšem přinese víc než jen bajkový zážitek. Po jednotlivých štacích se bude cestovat speciálně vypravenou soupravou Českých drah. Každý závodník bude mít ve vlaku své stálé místo a je možné spát přímo ve vlaku v lůžkovém či lehátkovém voze ve vlastním kupé. Součástí vlakové soupravy budou také dva společenské vozy, v nichž bude probíhat briefing na následující etapy. K dispozici je i ubytování v partnerských hotelech. Cestování vlakem však není povinnost, mezi etapami je možné přepravovat se vlastním autem nebo si zajistit ubytování na vlastní pěst. Kompletní informace o Masiv MTB race včetně registrace na www.masivmtbrace.cz.



