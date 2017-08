o závodech "BORN TO BIKE" – Aneb MTB marathón Bike Babí léto už za měsíc! 19.07.2017 - Petra Cinkánová Již jen měsíc zbývá do startu 16. ročníku tradičního MTB marathónu Bike Babí léto, které se uskuteční 19. 8. 2017 na Kristýně v Hrádku nad Nisou u Liberce. Je až k neuvěření, že se malý rodinný cyklistický závod založený v roce 2002 v Chrastavě místním bikovým nadšencem Petrem Cinkánem, koná nepřetržitě až do dnešních dnů. Přes značná úskalí při organizaci (povodně, přesuny zázemí, obměna realizačního týmu…) se organizační tým snaží pomyslnou laťku kvality závodu posouvat každým rokem výše a přinášet stále nové inovace.Letošní šestnáctý ročník se tak nese ve znamení motta: „BORN TO BIKE“, které se stalo také ústředním motivem letošního trička. TRASA: Trasy marathónu vypsané do sedmnácti dospělých kategorií v tradičních délkách 30km („hobby“, převýšení 632m), 50km („middle way“, převýšení 1420m) a 80km („hot chilli pepper“; převýšení 2405m) provedou závodníky sudetskou částí Lužických hor a Ještědského hřebenu. Není tajností, že především naše 80 kilometrová „hot chilli pepper“ trasa s převýšením 2405m a vysokou technickou i fyzickou náročností se stala skutečnou výzvou pro ty nejtvrdší bikery. Právě tato nejdelší trať je doslova srdeční záležitostí závodu, neboť se jedná o nejstarší jádro trasy naší šestnáctileté historie. Poněkud náročností snazší alternativy zastávají trasy na 50km a 30km nepostrádající ovšem nic na atraktivitě zdejší divoké přírody. Trasy byly koncipovány (jak už je snad dostatečně rozšířeno ;) ) pod heslem: „Maximum přírody, minimum asfaltu“, bikeři se tak mohou těšit na kamenité sjezdy, lesní a polní stezky, singltraily, panoramatické výhledy – prostě vše, co zdejší divoká pohraniční příroda nabízí. K chloubám tratí se řadí kupříkladu Skalní divadlo pod Popovou skalou, stoupání na Buk Republiky s výhledy do chrastavského okolí, hrádecký pohraniční singltrek či tajuplný Janovický les, na jehož pěšinkách si lze velmi snadno zamotat hlavu bez pozorného vnímání našeho značení! NOVINKY: V letošním roce se trasa na 50km zařadila nově do seriálu Haven MTB Series, další novinkou je zařazení závodu dvojic na 80 kilometrovou trasu, přece jenom přísloví: „Ve dvou se to lépe táhne.“ mluví za vše. Děti se mohou nově zúčastnit Decathlon dětského Babího léta, kdy pro ně bude připraven doprovodný program. V loňském roce se na start hlavního závodu postavily téměř tři stovky účastníků s různorodou věkovou i dovedností úrovní a národností. Vítězem 80km trasy se stal dva roky po sobě Aleš Strnad, který se letos může osamostatnit v čele pořadí dosavadních vítězů a stát se tak se třemi zářezy vůbec nejúspěšnějším závodníkem v historii marathónu. Babí léto dnes představuje jeden z posledních pravých horských marathónů v České republice, ovšem i přes nezpochybnitelnou zavedenost v cyklistickém povědomí se zde nevytratil statut rodinného závodu s příjemnou atmosférou a otevřeným osobním přístupem, jež by měl okusit rozhodně každý biker! Podrobné informace na webu: http://goodway.cz/cs/titulni-strana/ Aktuální na facebooku: https://www.facebook.com/BIKE-BAB%C3%8D-L%C3%89TO-1452941841605336/ Registrace: http://entry.timechip.cz/ Na viděnou na startu!

Organizační tým





