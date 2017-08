Bodování maratonu Bike Babí Léto 2017!

16.08.2017 - Andrea Arnoldová

Zde je pár informací k letošnímu bodování do seriálu Haven MTB Series 2017 :

V prvé řadě se letos poprvé (pro větší ohlas) do seriálu započítá trasa 50 km!!

A dále:

Každý biker/bikerka 17-ti let (včetně), který chce získat body do seriálu, musí absolvovat 50 km trať !!!

Bikeři a bikerky ve věku 17 a 18 let spadající v maratonu Babí Léto do kategorie Kadeti a junioři, kteří by měli jet trasu (30km), pokud ale chtějí body do série Haven MTB Series 2017 tak mohou být ostaršeni do kategorie 19-29 let a získat body do seriálu.

Vzdávají se tak dobrovolně možnosti závodit se svými mimoseriálovými vrstevníky na 30km trase, a tím i vyhlášení ve své věkové kategorii. Lze si tedy vybrat ze 2 možností:

A) trasa 30km s vrstevníky, ale bez bodů do seriálu...

B) trasa 50km se starší kategorií s body do seriálu...



Dále pak, co se týká kategorie Starší žáci/žákyně ve věku 15 a 16 let MUSÍ absolvovat 30 km trať, aby získali body do seriálu dětí, nikoliv dětský závod!

Co se týká Starších žáků/žákyň ve věku 13 - 14let ti MOHOU jet dětský závod v areálu závodu, nebo se MOHOU nechat ostaršit a jet 30km trať s plnoletým dohledem!

Pokud ST. Žák/Žákyně (13-14let) nebude moci jet 30km, může samozřejmě závodit v areálu závodu v dětských závodech, ale bodově se na to bude přihlížet. V tento moment jsou zvýhodněni ti kteří pojedou 30km.

V den závodu je potřeba vyplnit rodičem či trenérem souhlas zákonného zástupce na prezentaci.

Ostatní kategorie jsou beze změn a klasicky se započítávají do seriálu.

Těšíme se na Vás...Biku Zdar...:-* ;-)