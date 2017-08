o závodech Bike Babí léto napsalo svůj 16. ročník 20.08.2017 - Petra Cinkánová Na Kristýně v Hrádku nad Nisou se 19. srpna uskutečnil již po šestnácté mezinárodní MTB marathón Bike Babí léto. Letošní ročník se nesl v duchu motta BORN TO BIKE, jehož účelem bylo doslova vystihnout ducha účastníků a vyjádřit jedinečnou atmosféru tohoto závodu konajícího se nepřetržitě od roku 2002. Do startovního pole se na trasy 30,50,80km a dětské závody postavilo, i přes varování nepříznivého počasí, celkem 411 malých a dospělých závodníků. Letošní ročník byl zasažen hned dvěma výraznými nepříjemnostmi. První se týkala nucených změn na trase z důvodu asfaltování silnice u Dolní Suché a budování nových cest na Panenské Hůrce a v Janovickém lese. Původní délky tras tak musely být těsně před termínem závodu zásadně zkráceny. Druhá výrazná komplikace nastala v průběhu noci z pátku na sobotu, kdy Kristýnu zasáhla silná vichřice, která doslova zdemolovala kompletně připravené zázemí závodu. Díky brzké reakci pořadatelů a především vstřícné nabídce majitele místní restaurace se vytvořilo provizorní nové zázemí, kam se stihlo před bouří zachránit vše podstatné. S ohledem na zmíněné komplikace proběhl samotný závodní den zcela bez problémů, neboť trasy nebyly kupodivu vichrem zasaženy. Sobotní program započalo Decathlon dětské Babí léto, jehož se zúčastnilo 79 dětí v osmi kategoriích. Dětský závod shodně jako 50km trasa byl předposledním závodem seriálu Haven MTB series, bojovalo se tak v emocích o jedny z posledních bodů do konečného pořadí. V 11h a poté v 11:30 odstartoval hlavní závod na 30, 50 a 80km s 332 účastníky na startu. Bohužel bez vítěze posledních dvou ročníků nejprestižnější 80km trasy Aleše Strnada, jemuž zranění z nedávného mistrovství Evropy v marathónu znemožnilo stát se s třemi zářezy vůbec nejúspěšnějším účastníkem Babího léta. Naopak Jan Matoušek, taktéž dvojnásobný vítěz ve startovním poli nechyběl, ovšem zúčastnil se jen 50km trasy. Početná skupina favoritů obou tras se držela společně do dělení tratí, z něhož závodníci nejdelší trasy pokračovali směrem k Panenské Hůrce, zatímco se bikeři z padesátky odpojili a začali se stáčet zpět ke Kristýně. Mezičasem projížděli pospolu kolegové z týmu Eleven Mercedes Mitas O. Zelený a M. Kubín, stejně tak dvojice z Haven teamu P. Šorf a R. Hořák, s nimiž se držel již zmíněný Jan Matoušek. Ondřej Zelený, mistr Evropy v cyklokrosu, odjel v závěru o 10 sekund před zbylou čtveřicí ze skupiny, která sprintovala o stupně vítězů. Druhé místo nakonec o setinu sekundy urval P. Šorf před kolegou R. Hořákem, což potvrdila cílová fotografie. Osmdesátikilometrová trasa se odehrávala suverénně pod taktovkou M. Vláška (Kellys Bike Ranch team), jenž na mezičas dorazil s pětiminutovým náskokem na J. Černého a německého závodníka T. Heinze. Michal Vlášek bez problémů náskok udržel, Josef Černý si spurtem dojel pro druhé místo vteřinu právě před T. Heinzem. Třicetikilometrovou trasu opanoval s minutovým náskokem Filip Hanousek (Superior Cyklofit cycling team). Mezi ženami ovládla 50km trasu Bajgerová Nikola (KC Kooperativa), na 80km zcela deklasovala konkurenci Cesnaková Milena z týmu Cyklo Team Weber a to o neuvěřitelných 44 minut, čímž se zařadila do první desítky pořadí mezi muže. Boj o vítězství v závodu dvojic se odehrával mezi týmem lidéHory/Bemaniax (Polman D., Kohl M.) a Jičínská 50 (Kordík P., Kubín P.). Prvně jmenovaní se po technických problémech museli v cíli spokojit s druhým místem, přestože jejich ambice forma mířily na vítězství. Na závěr je třeba vyzdvihnout výkony handicapovaných bikerů. Stanislav Strnádek porazil na třicítce přesně 42 soupeřů a Petra Hurtová absolvovala tento fyzicky náročný závod dokonce na handbiku! Letošní zablácený ročník opravdu přinesl naprosté maximum přírody nejen na trase, což mělo za následek odstoupení řady účastníků, nýbrž i v zázemí závodu, které jsme byli nuceni budovat nadvakrát. Přes tyto ztížené podmínky se podařilo závod opět posunout výše, což nám dodává energii do dalšího ročníku. DĚKUJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM, DĚTEM, DOPROVODU A SPONZORŮM, BYLI JSTE SKVĚLÍ!ZA ROK NA SHLEDANOU ;) Kompletní výsledky jsou k dispozici zde: https://vysledky.timechip.cz/#2017/57, přepočítání do pořadí seriálu proběhne v nejbližších dnech. Všechny fotografie jsou k dispozici v následujících odkazech: foto ze startu: https://www.zonerama.com/hradekcz/Album/3589831, ze skalního divadla a Hrádeckého singltreku: https://www.zonerama.com/hradekcz/Album/3590308, z Dolního sedla a okolí Kritýny: https://www.zonerama.com/hradekcz/Album/3589869 a dětských závodů: https://www.zonerama.com/hradekcz/Album/3589691. Výběr toho nejlepšího bude umístěn v galerii na našem webu: http://goodway.cz/cs/titulni-strana/

Celkoví vítězové: Muži 30km

1. Hanousek Filip 01:02:48.81

2. Klaus Matěj 01:04:02.31

3. Bělecký Petr 01:05:01.61 Ženy 30km

1. Boczanová NIkola 01:17:43.83

2. Šulcová Eliška 01:19:33.58

3. Kašše Jaroslava 01:21:44.34 Muži 50km

1. Zelený Ondřej 01:49:29.58

2. Šorf Pavel 01:49:39.71

3. Radek Hořák 01:49:39.81 Ženy 50km

1. Bajgerová Nikola 02:18:07.62

2. Klapková Monika 02:26:52.13

3. Trojanová Andrea 02:28:15.13 Muži 80km

1. Vlášek Michal 03:05:52.44

2. Černý Josef 03:11:21.19

3. Heinze Thomas 03:11:22.44 Ženy 80km

1. Cesnaková Milena 03:20:17.70

2. Nenadálová Hana 04:04:58.51

3. Flašarová Nikol 04:07:47.14 Dvojice 80km

1. Jičínská 50 (Kordík P., Kubín P.) 06:40:32.92

2. LidéHory/Bemaniax (Polman D., Kohl M.) 06:43:57.66

3. CK 1967 Česká Kamenice (Linc D., Hájek J.) 08:28:26.55



