o závodech TATRY TOUR 2017, 2.9.2017 Horný Smokovec, Slovensko / Polsko 19.09.2017 - Jiří Březina Přerod bikera v silničáře? V 45 letech? Proč ne? Nejsem profík, neřeším budoucnost ani kariéru. S touto myšlenkou si pohrávám od loňského pořízení silničky ISAAC a zapletených kol FFWD. Přeměna není dokonána v hlavě, ale dvě absolvované letošní akce k ní můžou dopomoci. Červnové MS v 24 MTB dvojic, vrchol mého amatérského MTB závodění a populární silniční závod kolem Vysokých Tater. Martin Šícha mi navrhl společné objetí akce Tatry Tour, což se vlastně hodilo do plánu vízev, které dík dubnovému zranění bylo nutnou přehodnotit. První vrchol byl tedy za mnou (zmiňované Mistrovství světa), druhý přede mnou. Představa účasti na poměrně sledovaném, dlouhém, mezinárodním závodě spojená s mým rozhodováním, mě znervózňovala. A to startovkou prakticky netrpím. Ve vesničce Gerlach pod horou Gerlachův štít se nás sešlo pět českých cyklistů – Indoš (Pavel Kuda), Tom (Tomáš Ress), Jura (Jirka Janoušek), Martin (Martin Šícha) a já. Příjezd v pátek na slovenský státní svátek, sluníčko, panoramata, rozjetí směr Štrbské pleso ve třiceti stupních, odporně frekventovaná tatranská magistrála, ve vesnicích mega lidu, prostě pohoda. Horší, ba přímo děsivá byla vyhlídka počasí na závodní den ......... Sobotní ráno naplnilo satelitní očekávání – mraky, mokro, deštivo, deset stupňů (naštěstí nad nulou), vrcholky hor za vrcholky mraků. Návleky, hřejivky, dlouhoprsté rukavice do zásoby, vše přišlo na pořad dne. Tom, který se nezaregistroval v pátek, připomínal moje počátky amatérského závodění. Člověk si není jistý ničím, ani návštěvou WC. Já byl poměrně v klidu (jen z omrzlých prstů jsem měl vítr). Na start jedeme do kopce, o zahřátí je tedy postaráno. Můj klid narušil Martin se svojí žádostí z dob účňovských let. Nutně potřeboval vrtat do řazení (nepochopil jsem proč, když má v nohách dynamit). Ze 120 předem přihlášených závodníků se na start v Horním Smokovci postavilo 66 nejodvážnějších, včetně dvou žen. Od zkušenějších jsem byl upozorněn na možné, leč nenaplněné, pekelné tempo hned od startu. Na Štrbské pleso se jelo rychlejším tréninkovým tempem, což mi dovolilo semo tamo pohyb na špici. Naopak velmi svižný sešup do Liptovského Mikuláše potvrdil Tomášova slova o rychlosti atakující 70 km/h. Adrenalinová záležitost, která má naštěstí hranice u ramen polských jezdců. První a hned nejtěžší stoupání na Huty nadělilo náležitě peloton, včetně mě, Jirky a Martina (Indoš a Tom jsou v jiným levelu, tzn.v prvním balíku). Zůstáváme s klukama v druhé skupině, která je ještě doprovázena autem pořadatelů. Zde odpočím k zajištění trati. Něco už jsem odjel, i silniční závody, ale lepší pořadatelské zajištění na silnici jsem nezažil. Příklad za všechny – kruhový objezd jsem si dovolil projet čtyřicítkou bez náznaku omezení naší jízdy. Jede nás cca 12, nějak chaoticky střídáme, na Polské straně začíná pršet, navíc ve výšce nad 1000m. No výborně. Ruce mi ztuhnout tak, jak to znám. Nezařadím bez improvizace. V jednom bezvýznamném stoupání to znamená loučení se s balíkem. Seru na to. Jenže........ Vrací se pro mě Jirka. Zbytek závodu si vybavuju útržkovitě: Jirka chce abych mu dal vědět, kdyby mě poodjížděl - nepromluvím do cíle (jednou, při dotazu, jestli to stihneme pod 7 hod.); 35 km před cílem v rychlém sjezdu potkáváme Martina zabaleného do alu folie; Jirkovi slibuju dvě piva za dotažení do cíle; Maďar na nás nemá; na Radima Skálu nemám; prsty nemám; prsty nedávám; prsty nejsou; děkuji Juro za dotažení do cíle; čas 6:59:57. Pocit super, prsty mám, cíle dosaženo, další závoďácká zkušenost, další vzpomínka na kterou nezapomenete, stejně jako na sprchu, jídlo a celý večerní pokec s klukama. Tomáši ještě jednou gratulace za bednu v kategorii. Neděle nebyla počasím taky nic moc, ale povinný vyjetí jsme s Jirkem absolvovali a nemělo chybu. Hlavně pro tělo a hlavu (která ustála další následující perné dny). Silničář???

1 2 3 4 5 2.63 24 TATRY TOUR 2017, 2.9.2017 Horný Smokovec, Slovensko / Polsko Titulek Autor Datum Napsat příspěvek