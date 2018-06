o závodech ALISY Bike Babí Léto - POSLEDNÍ MOŽNOST TRIČKA ZDARMA! 29.05.2018 - Petra Cinkánová Parádní MTB marathon poblíž Liberce, kde zažijete maximum přírody, minimum asfaltu? Milujete závody, které se zapíší pod kůži originálním rukopisem? Chcete si pořádně hrábnout a to třeba společně ve dvojici? Vybrat si ze 3 typů tras (30km/50km/80km)a zabodovat v jedné z 19 kategorií či seriálu? ALISY Bike Babí léto je tu pro Vás! KDY?

18.8.2018 KDE?

Rekreační areál u jezera Kristýna v Hrádku nad Nisou. PROČ?

Jelikož jsme jeden z posledních pravých horských marathónů v České republice, v němž se snažíme zachovat čirou podstatu mountain bikingu tkvící v přírodě samé, kde se rodí ona neopakovatelná atmosféra! JAKÁ TRASA JE TA VAŠE?

Jste biker začátečník? Bojíte se, že nemáte letos naježděno? Trasa na 30km ("Hobby") je pro Vás ideální volbou. Považujete se za kvalitního bikera „zlatého sředu“? Našich 50 km ("Middle way") Vás jistě nadchne. A nakonec, kladete si rádi vysoké výzvy? Osmdesátka "Hot chilli pepper" je pro Vás jako dělaná! Více o trasách zde: http://goodway.cz/cs/trasa/. POZOR: Pokud chcete získat body do seriálu Haven MTB series, je třeba absolvovat trasu na 50km!!! KDE NAJDU PODROBNOSTI?

Veškeré info zde: http://goodway.cz/cs/titulni-strana/ TRIČKO ZDARMA!!!

Pouze při registraci do 15.6. je v ceně startovného (450Kč)originální tričko 17. ročníku závodu zdarma! Letošní ročník i tričko se nesou ve znamení motta: „BIKE OR DIE“, které odráží především extrémní náročnost naší 80km trasy. Autorem hard core designu je Pavel Hobrlant. POZOR: Počet triček je omezen, takže kdo dřív příjde...

Náhled zde: http://goodway.cz/cs/2018/04/05/registrace-se-blizi/ Těšíme se na startu! :)





